О дефиците осадков на Урале заявили в Гидрометцентре

Особенно заслушливым первые месяц лета 2021 года оказался на юге Урала. В Кургане выпало всего 22% от нормы осадков. В Челябинской области — 46%.
Мало дождей для этого времени года пролилось и на терриории Свердловской области.
В регионе выпало чуть больше половины общей нормы — 55%, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости».
Напомним, грозы и ливни после аномальной жары обрушатся на Свердловскую область 2 и 3 июля. Спасатели призывают жителей быть осторожнее и отменить дальние поездки и походы.