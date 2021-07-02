О дефиците осадков на Урале заявили в Гидрометцентре

В Свердловской области и в УрФО этим летом наблюдается дефицит осадков. Их выпало чуть больше половины от нормы — 55%.

Особенно заслушливым первые месяц лета 2021 года оказался на юге Урала. В Кургане выпало всего 22% от нормы осадков. В Челябинской области — 46%. Мало дождей для этого времени года пролилось и на терриории Свердловской области. В регионе выпало чуть больше половины общей нормы — 55%, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости». Напомним, грозы и ливни после аномальной жары обрушатся на Свердловскую область 2 и 3 июля. Спасатели призывают жителей быть осторожнее и отменить дальние поездки и походы. Грозы и ливни после аномальной жары обрушатся на Свердловскую область

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