О непригодности уральских водоемов для купания предупреждает Роспотребнадзор

На получение санитарно-эпидемиологических заключений на водные объекты для целей купания на сезон 2021 года ни один собственник (арендатор) таких зон не подал заявку в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Купание в водоемах, не отвечающих нормам безопасности, может нанести вред здоровью граждан, предупреждает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. На 84 поверхностных водных объектах осуществляется мониторинг качества воды территориальными отделами областного Роспотребнадзора. В 99 контрольных точках водоемов проводится исследование воды. По состоянию на 1 июля 2021 года отобрано и исследовано специалистами управления 164 пробы воды на санитарно-химические показатели, 666 проб на микробиологические показатели, 157 проб на паразитологические показатели. Исследования показали, что 62,8% пробы, отобранных по санитарно-химическим показателям, 13,9% пробы по микробиологическим показателям и 6,3% проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН по гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. Воздержаться от купания в водоемах Урала рекомендует Роспотребнадзор. Напомним, в Нижне-Выйском пруду Нижнего Тагила, реке Тагил и Нижнетагильском пруду были обнаружены термотолерантные колиформные бактерии. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют купаться в этих водоемах. Из-за кишечной палочки водоемы Нижнего Тагила непригодны для купания

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