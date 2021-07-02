Пять несанкционированных свалок ликвидировано за два дня в Невьянске

Около 4 тонн веток и строительного мусора вывезено за два дня в Невьянске. Региональным оператором было ликвидировано пять несанкционированных свалок, расположенных около контейнерных площадок.

Спиленные деревья и бетонные блоки не относятся к твердым коммунальным отходам, привозить их на контейнерную площадку для ТКО не нужно. За вывоз такого мусора отвечает его владелец, сообщает пресс-служба регионального оператора «Рифей». Свалку объемом более одного кубического метра по закону обязан ликвидировать собственник земельного участка. Это управляющая компания или органы местного самоуправления. Получается все финансовые траты по ликвидации несанкционированных свалок в Невьянске по итогу лягут на собственников земли, в том числе на городскую администрацию,прокомментировал ситуацию исполнительный директор ООО «Компания» Рифей» Федор Потапов. Ветки и строительные отходы, накапливаясь на контейнерной площадке, превращаются в несанкционированную свалку, мешая жителям пользоваться площадкой. Во избежание захламления контейнерных площадок, региональный оператор просит сфотографировать нарушителей, номера их машины и отправить фото в любой мессенджер по номеру 8-900-202-15-56. Или же в случае, если есть вопросы по работе регионального оператора, задать их можно по телефону горячей линии 8-800-234-02-43. Напомним, остаться без площадок для вывоза строительного и производственного мусора в июле 2021 года могут екатеринбургские МУПы, занимающиеся утилизацией. На свалках заканчивается место под отходы такого типа. Регоператоры сообщают о нехватке мест для вывоза строительного мусора в Екатеринбурге

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