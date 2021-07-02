«Ветер деревья повалил»: на севере Урала крупный град побил машины

Как и прогнозировали метеорологи, в отдельных районах Свердловской области жаркая погода сменилась ливнями, грозами, градом и сильным ветров. В районе Ивделя и Карпинска выпал крупный град.

По словам местных жителей Ивделя, перед градом прошел ливень, пишет Е1. У нас пострадал огород, машины побило, ветер деревья повалил,отметили свидетели. Некоторые очевидцы успели запечатлеть град, после чего распространили снимки и видео в социальных сетях. Отмечается, что не все растения в садах и огородах пережили нашествие стихии. Видео: E1.RU Напомним, по прогнозам синоптиков 2, 3 и 4 июля в регионе местами пройдут сильные дожди. А к выходным похолодает до 20 градусов. В региональном МЧС объявили штормовое предупреждение. Грозы и ливни после аномальной жары обрушатся на Свердловскую область

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