«Ветер деревья повалил»: на севере Урала крупный град побил машины

«Ветер деревья повалил»: на севере Урала крупный град побил машины
«Ветер деревья повалил»: на севере Урала крупный град побил машины
Сегодня, 09:25Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Как и прогнозировали метеорологи, в отдельных районах Свердловской области жаркая погода сменилась ливнями, грозами, градом и сильным ветров. В районе Ивделя и Карпинска выпал крупный град.

По словам местных жителей Ивделя, перед градом прошел ливень, пишет Е1.

У нас пострадал огород, машины побило, ветер деревья повалил,отметили свидетели.

Некоторые очевидцы успели запечатлеть град, после чего распространили снимки и видео в социальных сетях. Отмечается, что не все растения в садах и огородах пережили нашествие стихии.

Видео:E1.RU

Напомним, по прогнозам синоптиков 2, 3 и 4 июля в регионе местами пройдут сильные дожди. А к выходным похолодает до 20 градусов. В региональном МЧС объявили штормовое предупреждение.

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градкарпинскИвдель
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