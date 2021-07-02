«Ветер деревья повалил»: на севере Урала крупный град побил машины

По словам местных жителей Ивделя, перед градом прошел ливень, пишет Е1.
У нас пострадал огород, машины побило, ветер деревья повалил,отметили свидетели.
Некоторые очевидцы успели запечатлеть град, после чего распространили снимки и видео в социальных сетях. Отмечается, что не все растения в садах и огородах пережили нашествие стихии.
Напомним, по прогнозам синоптиков 2, 3 и 4 июля в регионе местами пройдут сильные дожди. А к выходным похолодает до 20 градусов. В региональном МЧС объявили штормовое предупреждение.