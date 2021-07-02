Врачи «скорой помощи» отругали за прививку от коронавируса жительницу Екатеринбурга

Врачи «скорой помощи» отругали за прививку от коронавируса жительницу Екатеринбурга
Врачи «скорой помощи» отругали за прививку от коронавируса жительницу Екатеринбурга
Сегодня, 10:30Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Женщину, обратившуюся в «скорую» с осложнениями после прививки от коронавируса, отругали медики в Екатеринбурге. Они заявили, что вакцина — это неизвестное вещество.

Вызвать «скорую» решила жительница Екатеринбурга, когда после прививки от COVID-19 у нее поднялась температура. Однако там ее раскритиковали за принятое ею решение вакцинироваться, передает «ЕАН».

«Вы взрослые люди, о чем вы думаете, это же не прививка даже — это неизвестное вещество, зачем вы его себе ставите?», спросили женщину по телефону медики.

После этого пациентку соединили с другим врачом, которая порекомендовала не сбивать температуру, чтобы не мешать организму вырабатывать антитела.

Напомним, 1 июля врачам в экстренном порядке пришлось перевозить «ковидных» пациентов Свердловской областной психиатрической больницы в другие реанимации Екатеринбурга из-за того, что пациенты остались без кислородной поддержки.

Сюжеты:
ЕкатеринбургКоронавирус
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