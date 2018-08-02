Ливни и шквалистый ветер ожидаются в Нижнем Тагиле 3 августа

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Областные метеорологи предупреждают свердловчан о надвигающемся ненастье. В пятницу, 3 августа, на территории уральских городов ожидаются ливни, шквалистый ветер и грозы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Гидрометцентр Свердловской области прогнозирует наступление на территории Нижнего Тагила и других городов региона дождливой погоды, которая будет сопровождаться сильным ветром до 22 метров в секунду и грозами.
Спасатели предупреждают горожан о необходимости соблюдения правил техники безопасности в случае объявления штормового предупреждения. Особенно внимание на правила следует обратить тем, кто в момент ненастья будет находиться вне дома.
Обо всех чрезвычайных происшествиях необходимо сообщать по телефонам экстренных служб города.
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