«Магнит» выбрасывает просроченную продукцию в баки во дворе дома в Нижнем Тагиле

Жильцы нескольких домов на улице Краснознаменная заметили в контейнерах для мусора коробки с просрочкой. Позже местные жители увидели, как по вечерам, перед закрытием магазина, сотрудники «Магнита» носят коробки с непригодным товаром во двор.

У нас мусорные контейнеры установлены на несколько домов во дворе. Баки всегда полные, «Магнит», который по соседству, выбрасывает туда гнилые фрукты-овощи в коробках, другие продукты. Вонь ужасная стоит. Позже мы увидели продавцов из «Магнита», несколько раз в неделю, ближе к закрытию магазина, они выставляют коробки на крыльцо магазина, а потом тащат их на нашу мусорку, рассказала местная жительница.

Собственники жилья возмущены, они ежемесячно оплачивают коммунальные услуги, в которые входит сбор и вывоз мусора. По их словам, контейнеры доверху наполнены испортившейся продукцией «Магнита», иногда не остается места для пакетов с мусором жильцов. При этом соседи говорят, что некоторые местные жители выбирают из отходов магазина что-то для себя. Многие из них ожидают, когда в мусорку выбросят просрочку, а потом несут ее домой.

Контейнеры заполнены магнитовским просроком, а нам порой некуда бывает мусор пристроить. Но самое страшное – отдельные личности уже с нетерпением ожидают очередной порции того, что испортилось. Они выбирают из этого тухляка что получше и тащат домой. А об отравлениях никто не подумал? Торговые сети тоже должны нести хоть какую-то ответственность, говорят жильцы соседнего дома.

Бывший сотрудник одной из торговых сетей города пояснил, что вывозом и утилизацией продукции с истекшим сроком годности занимаются поставщики или подрядные организации.

Для этого должны быть специальные контейнеры, считается грубым нарушением выбрасывать просрочку в мусорные баки на придомовой территории МКД. Есть несколько вариантов: либо поставщик забирает просрок определенных торговых марок, либо подрядчик. Любая торговая сеть заключает договоры на вывоз и утилизацию с соответствующей конторой. На практике, некоторые магазины пытаются сэкономить на оплате поставщику и придумывают какие-то лазейки. Штрафы за это торговая сеть может получить огромные, рассказал бывший руководитель.

Получить оперативный комментарий от руководства офиса «Магнит» в Нижнем Тагиле не удалось, на телефонный звонок никто не ответил.

Видео