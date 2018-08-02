«Магнит» выбрасывает просроченную продукцию в баки во дворе дома в Нижнем Тагиле
«Магнит» в Нижнем Тагиле выбрасывает просроченную продукцию в контейнеры для сбора бытовых отходов во дворе жилого дома. Жители окрестных домов возмущены тем, что сотрудники магазина наполняют баки для мусора испорченной продукцией «Магнита» на Краснознаменной, 45.
Жильцы нескольких домов на улице Краснознаменная заметили в контейнерах для мусора коробки с просрочкой. Позже местные жители увидели, как по вечерам, перед закрытием магазина, сотрудники «Магнита» носят коробки с непригодным товаром во двор.
У нас мусорные контейнеры установлены на несколько домов во дворе. Баки всегда полные, «Магнит», который по соседству, выбрасывает туда гнилые фрукты-овощи в коробках, другие продукты. Вонь ужасная стоит. Позже мы увидели продавцов из «Магнита», несколько раз в неделю, ближе к закрытию магазина, они выставляют коробки на крыльцо магазина, а потом тащат их на нашу мусорку, рассказала местная жительница.
Собственники жилья возмущены, они ежемесячно оплачивают коммунальные услуги, в которые входит сбор и вывоз мусора. По их словам, контейнеры доверху наполнены испортившейся продукцией «Магнита», иногда не остается места для пакетов с мусором жильцов. При этом соседи говорят, что некоторые местные жители выбирают из отходов магазина что-то для себя. Многие из них ожидают, когда в мусорку выбросят просрочку, а потом несут ее домой.
Контейнеры заполнены магнитовским просроком, а нам порой некуда бывает мусор пристроить. Но самое страшное – отдельные личности уже с нетерпением ожидают очередной порции того, что испортилось. Они выбирают из этого тухляка что получше и тащат домой. А об отравлениях никто не подумал? Торговые сети тоже должны нести хоть какую-то ответственность, говорят жильцы соседнего дома.
Бывший сотрудник одной из торговых сетей города пояснил, что вывозом и утилизацией продукции с истекшим сроком годности занимаются поставщики или подрядные организации.
Для этого должны быть специальные контейнеры, считается грубым нарушением выбрасывать просрочку в мусорные баки на придомовой территории МКД. Есть несколько вариантов: либо поставщик забирает просрок определенных торговых марок, либо подрядчик. Любая торговая сеть заключает договоры на вывоз и утилизацию с соответствующей конторой. На практике, некоторые магазины пытаются сэкономить на оплате поставщику и придумывают какие-то лазейки. Штрафы за это торговая сеть может получить огромные, рассказал бывший руководитель.
Получить оперативный комментарий от руководства офиса «Магнит» в Нижнем Тагиле не удалось, на телефонный звонок никто не ответил.
Информация передана в Роспотребнадзор.