Названы регионы России с наибольшим числом абортов
Сегодня, 12:34Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Лидерами по количеству абортов в 2018 году стали Еврейская автономная область, республика Тыва и Сахалинская область, говорится в статистическом сборнике Минздрава.
В Еврейской АО на 1 тысячу женщин сделано 35,6 абортов, в республике Тыва – 34,5, на Сахалине – 31,2. В Свердловской области этот показатель 27,1.
Наименьшее число абортов зафиксировано в Ингушетии (6,2), Дагестане (7,0) и Москве (8,5). Согласно данным Минздрава число абортов в России за год снизилось.
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