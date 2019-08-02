Свердловские врачи спасли новорожденного с пороком сердца

Как только ребёнок родился, ему срочно необходимо было сделать операцию, иначе у него случился бы отек легких, который привел бы к смерти малыша. Как рассказали врачи, когда ребенок находится в утробе, его легкие не функционируют из-за того, что кровообращение зависит от матери. По этой причине могут развиваться патологии. По словам врачей, такие случаи редки, в области бывает не более трех случаев в год.