Свердловские врачи спасли новорожденного с пороком сердца
Сегодня, 14:43Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Врачи Свердловской областной клинической больницы прооперировали новорожденного через 12 часов после того, как он родился, сообщает ЕТВ.
Малыш родился с критическим пороком сердца.
Как только ребёнок родился, ему срочно необходимо было сделать операцию, иначе у него случился бы отек легких, который привел бы к смерти малыша. Как рассказали врачи, когда ребенок находится в утробе, его легкие не функционируют из-за того, что кровообращение зависит от матери. По этой причине могут развиваться патологии. По словам врачей, такие случаи редки, в области бывает не более трех случаев в год.
Медики успешно провели операцию, и теперь ребенок уже дома.
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