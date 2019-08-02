В Свердловской области из-за дождей возможны паводки
Сегодня, 15:09Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Уралгидромет предупредил о том, что из-за сильных дождей в Свердловской области повышается риск паводков.
На сайте ведомства говорится, что под угрозой находится Свердловская область и Пермский край. За первые пять дней августа сильные дожди могут привести к резким подъемам воды в водоемах.
В регионе несколько дней идут проливные дожди. Зафиксирован подъем воды на 33-35 см в Туре, Сосьве, Лозьве. Вчера в Екатеринбурге из берегов вышла Исеть.
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