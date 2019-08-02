В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Сегодня, 16:22Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Синоптики продлили действие штормового предупреждения в Свердловской области до 3 августа.
Как поясняют в региональном ГУ МЧС, до 3 августа будет сохраняться вероятность ливней и сильного ветра. По прогнозам, ветер способен достигать 20 метров в секунду.
Ранее синоптики предупредили, что из-за дождей в регионе возможны паводки. Штормовое предупреждение было объявлено с 1 по 2 августа.
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