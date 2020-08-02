Администрация Горноуральского ГО не смогла определить санитарно-защитные зоны кладбищ

В частности, на территории ГГО не определена санитарная зона кладбищ, а также не разработан проект санитарно-защитной зоны погостов с учетом вредного влияния на окружающую среду. Кроме того, администрация городского округа не смогла предоставить план акарицидной обработки кладбищ и лесопарковых зон в период с мая прошлого года по июль текущего года.

Согласно результатам проверки, кладбище в поселке Отрадное находится в 70 метрах от коллективных садов, что является нарушением. Кладбище является объектом второго класса опасности.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания,гласит заключение комиссии Роспотребнадзора.

В ходе проверки всего было выявлено 14 нарушений санитарных норм.

Напомним, в поселке Новоасбест ГГО местные жители рассказала о существенном износе системы очистных сооружений. В следствии чего происходит сброс сточных вод в реки Вилюй и Ряжик. Редакцией TagilCity.ru в администрацию был направлен запрос о сроках ремонта очистных сооружений, ответ получен не был.