Роспотребнадзор выявил сброс фекальных вод в реку Салка в Горноуральском ГО

Согласно документам проверки, в ведении администрации округа находятся следующие объекты водоотведения: в поселке Покровское, фекальный коллектор в селе Майка. В Покровском установлено, что осуществлялся сброс жидких бытовых отходов на водосборную территорию реки Салка.

Кроме того, неочищенный сток проходит вдоль частных подворий использующих не централизованные источники питьевого водоснабжения. Сброс неочищенных и не обеззараженных хозяйственно-бытовых стоков на территорию населенного пункта в нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил создает угрозу распространения инфекционных заболеваний,сказано в заключении о проверке.

Напомним, жители Новоасбеста в Горноуральском ГО сообщают об износе системы очистки канализационных вод. Продукты жизнедеятельности, по словам сельчан, сливаются в реки Вилюй и Ряжик. Редакция TagilCity.ru направила запрос в администрация с целью уточнения сроков ремонта очистных сооружений. Ответа получено не было.