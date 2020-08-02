Тагильчанам в начале недели обещают теплую и дождливую погоду
Сегодня, 11:00Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В начале недели в Нижнем Тагиле, согласно данным Гисметео, ожидаются дожди с грозами.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник днем синоптики обещают до +21 градуса, ночью будет +18 градусов. Не исключены дожди с грозами, скорость ветра — 10 метров в секунду.
Во вторник днем будет немного теплее +23 градуса, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки +15 градусов. Дожди с грозами, ветер — 11 метров в секунду.
В среду синоптики обещают солнечную погоду, +28 градусов днем и +16 ночью. Без осадков, ветер — девять метров в секунду.
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