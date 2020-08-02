Тагильчанам в начале недели обещают теплую и дождливую погоду

В понедельник днем синоптики обещают до +21 градуса, ночью будет +18 градусов. Не исключены дожди с грозами, скорость ветра — 10 метров в секунду.

Во вторник днем будет немного теплее +23 градуса, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки +15 градусов. Дожди с грозами, ветер — 11 метров в секунду.