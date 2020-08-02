В Нижнем Тагиле подтверждено еще 20 случаев коронавируса
Сегодня, 12:42Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За минувшие сутки в Нижнем Тагиле, по данным оперативного штаба, подтвердили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, на 2 августа в городе насчитывается 1 158 заболевших.
В Свердловской области сегодня впервые за два месяца подтверждено менее 200 случаев заболевания за сутки.
Общее число заболевших составляет 20 983 человека, из них 17 835 выздоровели.
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