За долгое время в Свердловской области менее 200 заболевших коронавирусом за сутки
Сегодня, 12:35Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 199 случаев коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Впервые за два месяца в Свердловской области за сутки подтверждено менее 200 случаев заболевания. За все время пандемии в регионе заболели 20 983 человека. Выздоровели 17 835. За сутки зарегистрировано пять смертей от коронавируса.
В России зафиксировано 5 427 новых заболевших. Общее количество инфицированных за весь период — 850 870 человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей