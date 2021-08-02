Из-за высокой пожарной опасности экстренное предупреждение объявлено на Среднем Урале

Из-за высокой пожарной опасности экстренное предупреждение объявлено на Среднем Урале
Из-за высокой пожарной опасности экстренное предупреждение объявлено на Среднем Урале
Сегодня, 15:23Здоровье и экологияФото: 1МI
Экстренное предупреждение объявлено на 3–5 августа 2021 года в Свердловской области.

Высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса по региональной шкале — сохранится в регионе с 3 по 5 августа, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Характер действия и проявления поражающего фактора метеорологического явления: пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, помутнение воздуха, а также опасные дымы.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций свердловчанам рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными при обращении с огнем и взрывоопасными предметами.

Напомним, с понедельника 2 августа на Средний Урал начнет возвращаться жара — до +32 градусов в дневные часы. Однако синоптики по-прежнему отмечают, что местами в регионе ожидаются грозы и ливни.

Свердловская областьЕДДСпожарная безопасностьэкстренное предупреждение
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