Компания «Комавтотранс» будет обслуживать парки и скверы в Нижнем Тагиле

Заниматься уборкой территорий, ухаживать за ограждениями, уличной мебелью, детскими площадками, гранитными и резиновыми покрытиями, а также за зелёными насаждениями и газонами компании предстоит до 30 июня 2023 года. Также в стоимость была включена и обработка территории против клещей каждую весну.