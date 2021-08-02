Компания «Комавтотранс» будет обслуживать парки и скверы в Нижнем Тагиле

Победителем стала тагильская компания ООО «Комавтотранс», которая ранее выигрывала аналогичный контракт.
Согласно данным сайта госзакупок, фирма снизила первоначальную стоимость с 927 тысяч до 922,4 тысячи рублей за единицу услуги. Вторым участником конкурса была компания ООО «Уралстройкомплекс». За свои услуги они просили 927 тысяч рублей.
Заниматься уборкой территорий, ухаживать за ограждениями, уличной мебелью, детскими площадками, гранитными и резиновыми покрытиями, а также за зелёными насаждениями и газонами компании предстоит до 30 июня 2023 года. Также в стоимость была включена и обработка территории против клещей каждую весну.
В настоящее время до 1 сентября 2021 года подрядчик обязан восстановить покрытие из резиновой крошки на корте и детских площадках набережной Нижнетагильского пруда и плитняк на спуске с Лисьей горы.