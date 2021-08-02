Минздрав разрешил лечить больницам за счет благотворительных фондов и самих пациентов

Поправки в правила ОМС внес Минздрав. Они гласят, что теперь медучреждения не будут получать штрафы за использование лекарств, которые для лечения были куплены пациентами или благотворительными фондами.

Приказ опубликован на портале нормативных правовых актов. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, данная проблема была актуальна для многих больных. В это число входят и те, кто имеют онкогематологию, рассеянный склероз, онкологию. Однако Жулев не уверен, что поправки смогут обеспечить «полную легализацию» препаратов пациента в стационарах, сообщает 66.ру. Член правления фонда AdVita Елена Грачева придерживается мнения, что внесенные правки не смогут стратегически изменить ситуацию. Президент всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лилия Матвеева отметила, что ранее и врачи, и пациенты находили способы, чтобы использовать препараты в обход законодательства. Но Матвеева считает, что в связи с новым приказом и пациентам, и медикам станет «легче жить». Напомним, Минздрав России уточнил показания к медотводу от вакцинации против COVID-19. Информация об этом появилась в обновленной версии методических рекомендаций по вакцинации взрослого населения от коронавирусной инфекции. Минздрав перечислил показания к медотводу от прививки против COVID-19

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