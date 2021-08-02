Превышений ПДК нет: замеры воздуха 2 августа в Нижнем Тагиле

Во время коротких замеров индекс диоксида азота составлял от 0,1 до 0,3. Мы произвели длительные замеры веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода при температуре воздуха +21 градус и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Индекс диоксида азота были 0,1. Такой результат не является превышением нормы ПДК 0,2 мг/м3.
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Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.