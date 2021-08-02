Превышений ПДК нет: замеры воздуха 2 августа в Нижнем Тагиле

Превышений ПДК нет: замеры воздуха 2 августа в Нижнем Тагиле
Превышений ПДК нет: замеры воздуха 2 августа в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:17Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
2 августа во время 2-минутных замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,3. О результатах 20-минутных замеров читайте в материале TagilCity.ru.

Во время коротких замеров индекс диоксида азота составлял от 0,1 до 0,3. Мы произвели длительные замеры веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода при температуре воздуха +21 градус и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Индекс диоксида азота были 0,1. Такой результат не является превышением нормы ПДК 0,2 мг/м3.

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаЭто Нижний ТагилЭксклюзив
Материалы по теме:
экологиявоздухзамерывокзалНижний Тагилзагрязнения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы