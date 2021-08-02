Строительство детского хосписа в Екатеринбурге начнётся осенью

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил архитектурную концепцию детского хосписа, который будет построен рядом с озером Шарташ в Екатеринбурге, на месте бывшего женского монастыря.

Проект разработало архитектурное бюро ARCHINFORM при поддержке председателя правления фонда «Круг добра» Александра Ткаченко. По мнению экспертов, хоспис для детей должен быть местом, где юные пациенты смогут получить психологическую, социальную и духовную помощь. Согласно проекту, здание будет двухэтажное из природного материала. В корпусах будут размещаться просторные палаты, медицинские посты и кабинеты, игровые, музыкальный зал, учебные классы, отделения для выездной службы и хозяйственные помещения. Центром архитектурной композиции станет зимний сад. Об этом сообщили в областном департаменте информационной политики. Маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями необходима не только профессиональная медицинская помощь, но и особенно бережный уход, психологическая поддержка, комфортные условия для жизни. В поддержке и помощи нуждаются и семьи таких ребят, заявил Евгений Куйвашев. После ознакомления с проектом губернатор Свердловской области поручил к октябрю разработать пошаговый план его воплощения в жизнь. Напомним, что первый Дом добровольца появился в Свердловской области в здании на улице Крылова, 2 в Екатеринбурге. С новосельем волонтеров поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Первый Дом добровольца появился в Свердловской области

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