Врач-инфекционист рассказала о риске заразиться COVID-19 сразу после выздоровления

Врач-инфекционист Светлана Ищенко сообщила о том, что человек, который перенес коронавирус, рискует после выздоровления заболеть другим штаммом. Это связано с тем, что заболевание постоянно мутирует.

Некоторые специалисты говорят о наличии перекрестного иммунитета, однако на 100% организм не защищен от них,рассказал эксперт. Также она подчеркнула, что второй раз, вероятно, инфекция переносится легче. Также из-за того, что коронавирус регулярно меняет, становится непросто отследить его свойства. По словам врача-терапевта, пульмонолога, работающего с пациентами в «красной зоне», Алексея Никишенкова, люди с иммунодефицитом имеют риск повторного заболевания, сообщают «Новые известия» со ссылкой на ТАСС. Напомним, уральский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал о последствиях коронавируса у переболевших пациентов. По его словам, смерть — это не самый страшный исход коронавируса. Уральский эпидемиолог заявил: «смерть – это не самый страшный исход COVID-19»

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