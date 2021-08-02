«Все засыпало»: сильный град и ветер накрыл Косулино под Екатеринбургом

«Все засыпало»: сильный град и ветер накрыл Косулино под Екатеринбургом
«Все засыпало»: сильный град и ветер накрыл Косулино под Екатеринбургом
Сегодня, 08:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Град накрыл село Косулино под Екатеринбургом в воскресенье 1 августа. Разгул стихии снял на видео один из местных жителей. По его словам, такого он еще не видео.

Непогода разбушевалась днем в понедельник 1 августа в Косулино Белоярского района. Непогоду снял на камеру мобильного телефона один из местных жителей. Он уверяет, что такого никогда не видел.

Длилось все недолго — минут 5–7, резко началось и резко закончилось, рассказал очевидец Е1.

Видео:Скриншот видео Е1.ru

Напомним, о грозах и ветре, возможном граде и ночных заморозках в прошедшие выходные свердловчан предупреждали синоптики и МЧС. А с понедельника, 2 августа, метеорологические службы прогнозируют в Свердловской области жару до +32 градусов. Однако местами возможны грозы и дожди.

Сюжеты:
Екатеринбург
Свердловская областьградветерУралнепогодаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы