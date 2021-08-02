«Все засыпало»: сильный град и ветер накрыл Косулино под Екатеринбургом

Град накрыл село Косулино под Екатеринбургом в воскресенье 1 августа. Разгул стихии снял на видео один из местных жителей. По его словам, такого он еще не видео.

Непогода разбушевалась днем в понедельник 1 августа в Косулино Белоярского района. Непогоду снял на камеру мобильного телефона один из местных жителей. Он уверяет, что такого никогда не видел. Длилось все недолго — минут 5–7, резко началось и резко закончилось, рассказал очевидец Е1. Видео: Скриншот видео Е1.ru Напомним, о грозах и ветре, возможном граде и ночных заморозках в прошедшие выходные свердловчан предупреждали синоптики и МЧС. А с понедельника, 2 августа, метеорологические службы прогнозируют в Свердловской области жару до +32 градусов. Однако местами возможны грозы и дожди. Жара до +32 градусов вернется в Свердловскую область

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