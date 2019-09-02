Госпиталь имени Тетюхина отчитался за пять лет работы

Официальной датой основания госпиталя считают 2 сентября 2014 года – в этот день в учреждении была проведена первая операция.

По данным пресс-службы госпиталя, ключевыми направлениями деятельности УКЛРЦ остаются ортопедия и травматология. С 2014 года лечение в центре получили 26 667 человек, 14 145 человек – по ключевому направлению. 60% из этого числа прошли операции по эндопротезированию крупных суставов. В госпитале получили лечение жители из 52 регионов России. В Нижний Тагил приезжают лечиться пациенты из Греции и стран СНГ.