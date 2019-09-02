В Свердловской области объявили максимальную пожарную опасность
Сегодня, 12:39Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Уральский гидрометцентр предупредил свердловчан о сохранении в регионе максимальной пожарной опасности.
По данным на 2 сентября пожарная опасность достигла максимальной отметки по региональной шкале горимости лесов. В частности, речь идет о некоторых районах на юге региона.
Напомним, что синоптики обещали жителям Свердловской области прохладное и дождливое начало недели.
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