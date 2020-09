В Нижнем Тагиле за сутки с 1 по 2 сентября подтверждено 1549 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего на территории города за время пандемии выявлено 1549 случаев заболевания. В Свердловской области за сутки подтверждено 115 новы случаев заражения. А всего инфекцией заразились 25 547 человек, из них 20 072 выздоровели, еще 460 скончались. Кроме того, число пациентов в тяжелом состоянии — 83 человека, из них 39 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 261 человека состояние расценивается как средней тяжести.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter