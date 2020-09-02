В Свердловской области систему обращения с ТКО переведут на замкнутый цикл

Переход системы ТКО на замкнутый цикл будет осуществляться в рамках нацпроекта «Экология». Основным инструментом станет региональная программа с отходами производства и потребления, по которой при поддержке федерального бюджета будет сформирована инфраструктура, которая обеспечивает не только раздельный сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов, но и производство продукции им вторичных ресурсов.