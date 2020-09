В Свердловской области систему обращения с ТКО переведут на замкнутый цикл

Свердловская область включена в число пилотных регионов страны, где система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет переведена на замкнутый цикл, сообщает департамент информационной политики региона.

На основании макроэкономических моделей, рассчитанных публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППП РЭО), а также учитывая инвестиционную привлекательность и общую экономическую ситуацию, Свердловская область вошла в пилотные регионы. Кроме нее вошли также Томская, Новосибирская, Белгородская области, Республика Алтай, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ. Переход системы ТКО на замкнутый цикл будет осуществляться в рамках нацпроекта «Экология». Основным инструментом станет региональная программа с отходами производства и потребления, по которой при поддержке федерального бюджета будет сформирована инфраструктура, которая обеспечивает не только раздельный сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов, но и производство продукции им вторичных ресурсов. В рамках национального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО» планируется построить 17 мусоросортировочных комплексов, а также двух объектов утилизации отходов. К 2024 году их общая мощность позволит обрабатывать 75% и утилизировать 36% всех отходов региона.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter