В Свердловской области систему обращения с ТКО переведут на замкнутый цикл

На основании макроэкономических моделей, рассчитанных публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППП РЭО), а также учитывая инвестиционную привлекательность и общую экономическую ситуацию, Свердловская область вошла в пилотные регионы.
Кроме нее вошли также Томская, Новосибирская, Белгородская области, Республика Алтай, Чеченская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Переход системы ТКО на замкнутый цикл будет осуществляться в рамках нацпроекта «Экология». Основным инструментом станет региональная программа с отходами производства и потребления, по которой при поддержке федерального бюджета будет сформирована инфраструктура, которая обеспечивает не только раздельный сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов, но и производство продукции им вторичных ресурсов.
В рамках национального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО» планируется построить 17 мусоросортировочных комплексов, а также двух объектов утилизации отходов. К 2024 году их общая мощность позволит обрабатывать 75% и утилизировать 36% всех отходов региона.