В Свердловской области за сутки выявлено 115 новых случаев заболевания COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 115 новых случаев заболевания COVID-19

Сегодня, 13:02Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области зарегистрировано 115 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб по Свердловской области.

Количество всех зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25 547 человек.

Выписано 50 граждан, общее число выписанных достигло 20 072.

Зарегистрировано шесть новых случаев смерти больных от COVID-19. Общее число случаев — 460.

В России за последние сутки выявлено 4952 случая заболевания в 84 регионах, общий итог 1 005 000 случаев.

По выздоровлению выписано 5 464 человека, а всего число выписанных пациентов выросло до 821 169.

Подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом, общее количество 17 414.

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