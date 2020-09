В Свердловской области за сутки выявлено 115 новых случаев заболевания COVID-19

В Свердловской области зарегистрировано 115 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб по Свердловской области.

Количество всех зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 25 547 человек. Выписано 50 граждан, общее число выписанных достигло 20 072. Зарегистрировано шесть новых случаев смерти больных от COVID-19. Общее число случаев — 460. В России за последние сутки выявлено 4952 случая заболевания в 84 регионах, общий итог 1 005 000 случаев. По выздоровлению выписано 5 464 человека, а всего число выписанных пациентов выросло до 821 169. Подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом, общее количество 17 414.

Related news: Число заболевших коронавирусом россиян превысило один миллион человек

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter