Нет вредных веществ: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 2 сентября

2 сентября ежедневные замеры воздуха традиционно производились у вокзала в Нижнем Тагиле на Садовой улице в 9:40. По итогам 2-минутных замеров, веществ-загрязнителей выявлено не было.

В четверг в прямом эфире Instagram корреспондент редакции TagilCity.ru сделал короткие замеры диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты и диоксида азота при температуре воздуха +16 градусов и южном ветре со скоростью 4 метра в секунду. Показатели веществ, которые оказывают вредное воздействие на организм человека, остались по нолям. Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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