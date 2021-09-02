Нет вредных веществ: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 2 сентября

В четверг в прямом эфире Instagram корреспондент редакции TagilCity.ru сделал короткие замеры диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты и диоксида азота при температуре воздуха +16 градусов и южном ветре со скоростью 4 метра в секунду. Показатели веществ, которые оказывают вредное воздействие на организм человека, остались по нолям.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.