Риск для здоровья от загрязнения воздуха у тагильчан превышает норму до 50 раз

Риски, рассчитанные на основе сводных данных и мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, характеризуются следующим:
Такие данные приведены в государственном докладе за 2020 год от Министерства экологии и природопользования Свердловской области. В документе отмечается, что уровни аэрогенного риска для здоровья населения превышают допустимые значения во всех районах Нижнего Тагила.
Одной из серьезных проблем, связанной с загрязнением атмосферного воздуха, является проживание населения на территории санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий,говорится в докладе.
Исследования проводились ФБУН «Екатеринбургский медицинский центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» совместно с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Напомним, по данным Росгидромета, качество воздуха в Нижнем Тагиле ежегодно ухудшается с 2018 года. В прошлом году уровень загрязнения воздуха в городе поднялся с «повышенного» до «высокого».
В воздухе Нижнего Тагила за два года на 50% увеличилась концентрация бензапирена относительно 2018 года. По данным Росгидромета на 18% увеличился уровень запыленности города. А количество выбросов формальдегида выросло на 11% в 2020 году. Среднегодовая концентрация формальдегида в 2019 году составляла 1,2 ПДК, в 2020 году — в два раза больше (2,8 ПДК).
Кроме того, почти у всех промышленных предприятий в Нижнем Тагиле, в том числе и у главного загрязнителя — ЕВРАЗ НТМК, отсутствует официально утвержденная санитарная зона. В 2020 году региональное Управление Роспотребнадзора провело проверку в отношении ЕВРАЗ НТМК, в результате которого предприятию было предписано соблюсти режим нормативной 1000 метровой санитарно-защитной зоны в срок до 30 апреля 2021 года. После чего ЕВРАЗ НТМК обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным данное решение. Иск представителей завода был утвержден.
После этого пятеро тагильчан обратились в арбитражный суд Свердловской области с апелляционной жалобой совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Свердловской области. Заявители выступают против решения суда по иску к ЕВРАЗ НТМК.