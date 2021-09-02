Риск для здоровья от загрязнения воздуха у тагильчан превышает норму до 50 раз

В 2020 году была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы. Исследования показали, что аэрогенный риск превышает допустимый уровень до 50 раз.

Риски, рассчитанные на основе сводных данных и мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, характеризуются следующим: неканцерогенный аэрогенный риск для здоровья населения по суммарному индексу опасности с учетом фоновых значений загрязнения составляет от 126,4 до 153,9, что превышает допустимый уровень от 40 до 50 раз ;

; аэрогенный канцерогенный риск с учетом фоновых значений загрязнения составляет от 6,42 х 10-4 до 1,06 х 10-3, что превышает допустимый уровень от 6 до 10 раз. Такие данные приведены в государственном докладе за 2020 год от Министерства экологии и природопользования Свердловской области. В документе отмечается, что уровни аэрогенного риска для здоровья населения превышают допустимые значения во всех районах Нижнего Тагила. Одной из серьезных проблем, связанной с загрязнением атмосферного воздуха, является проживание населения на территории санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий,говорится в докладе. Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны Исследования проводились ФБУН «Екатеринбургский медицинский центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» совместно с Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Напомним, по данным Росгидромета, качество воздуха в Нижнем Тагиле ежегодно ухудшается с 2018 года. В прошлом году уровень загрязнения воздуха в городе поднялся с «повышенного» до «высокого». Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле в 2020 году В воздухе Нижнего Тагила за два года на 50% увеличилась концентрация бензапирена относительно 2018 года. По данным Росгидромета на 18% увеличился уровень запыленности города. А количество выбросов формальдегида выросло на 11% в 2020 году. Среднегодовая концентрация формальдегида в 2019 году составляла 1,2 ПДК, в 2020 году — в два раза больше (2,8 ПДК). Кроме того, почти у всех промышленных предприятий в Нижнем Тагиле, в том числе и у главного загрязнителя — ЕВРАЗ НТМК, отсутствует официально утвержденная санитарная зона. В 2020 году региональное Управление Роспотребнадзора провело проверку в отношении ЕВРАЗ НТМК, в результате которого предприятию было предписано соблюсти режим нормативной 1000 метровой санитарно-защитной зоны в срок до 30 апреля 2021 года. После чего ЕВРАЗ НТМК обратился в арбитражный суд с требованием признать недействительным данное решение. Иск представителей завода был утвержден. После этого пятеро тагильчан обратились в арбитражный суд Свердловской области с апелляционной жалобой совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Свердловской области. Заявители выступают против решения суда по иску к ЕВРАЗ НТМК. Апелляционная жалоба: тагильчане против ЕВРАЗ НТМК

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