Родители из Нижнего Тагила отправили губернатору видео по проблемам экологии

Родительский комитет Нижнего Тагила записал и отправил видеообращение губернатору Евгению Куйвашеву по проблемам экологии в городе. Об этом TagilCity.ru рассказала активистка и многодетная мама Татьяна Важенина.

Ролик был записан на Лисьей горе в минувшее воскресенье. В тексте обращения родители сравнивают качество питьевой воды в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, апеллируя тем, что в столице Урала идущую из крана жидкость горожане могут употреблять в пищу в отличие от тагильчан. Организаторы акции призывали родителей Нижнего Тагила принять участие в съёмках в прошлое воскресенье, 29 августа. По просьбе родительского комитета города мы решили записать обращение к губернатору, так как обеспокоены экологией в Тагиле. В итоге пришли две активные мамочки с детьми. Хотя перед тем, как пригласить жителей Нижнего Тагила, мы выложили опрос, кто считает, что надо записать такое обращение. 95% опрошенных ответили «да», рассказала изданию многодетная мама. Само обращение было выложено активистами в соцсетях и отправлено на прямую линию губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. По поводу развития акции и дальнейших действий родкома Нижнего Тагила тагильчанка ничего определенного сказать не может. Видео: городской родительский комитет Нижнего Тагила Не знаю, будет ли родительский комитет дальше продолжать акцию по экологии, не могу за них ответить, подытожила Татьяна. Напомним, 6 сентября жители Свердловской области смогут обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву по волнующим их вопросам в ходе прямой линии. Риск для здоровья от загрязнения воздуха у тагильчан превышает норму до 50 раз

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