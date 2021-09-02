Родители из Нижнего Тагила отправили губернатору видео по проблемам экологии

Родители из Нижнего Тагила отправили губернатору видео по проблемам экологии
Родители из Нижнего Тагила отправили губернатору видео по проблемам экологии
Сегодня, 14:17Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Родительский комитет Нижнего Тагила записал и отправил видеообращение губернатору Евгению Куйвашеву по проблемам экологии в городе. Об этом TagilCity.ru рассказала активистка и многодетная мама Татьяна Важенина.

Ролик был записан на Лисьей горе в минувшее воскресенье. В тексте обращения родители сравнивают качество питьевой воды в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, апеллируя тем, что в столице Урала идущую из крана жидкость горожане могут употреблять в пищу в отличие от тагильчан.

Организаторы акции призывали родителей Нижнего Тагила принять участие в съёмках в прошлое воскресенье, 29 августа.

По просьбе родительского комитета города мы решили записать обращение к губернатору, так как обеспокоены экологией в Тагиле. В итоге пришли две активные мамочки с детьми. Хотя перед тем, как пригласить жителей Нижнего Тагила, мы выложили опрос, кто считает, что надо записать такое обращение. 95% опрошенных ответили «да», рассказала изданию многодетная мама.

Само обращение было выложено активистами в соцсетях и отправлено на прямую линию губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. По поводу развития акции и дальнейших действий родкома Нижнего Тагила тагильчанка ничего определенного сказать не может.

Видео:городской родительский комитет Нижнего Тагила

Не знаю, будет ли родительский комитет дальше продолжать акцию по экологии, не могу за них ответить, подытожила Татьяна.

Напомним, 6 сентября жители Свердловской области смогут обратиться к губернатору Евгению Куйвашеву по волнующим их вопросам в ходе прямой линии.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаЭксклюзивНижний Тагил
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