Вакцинация против вируса гриппа стартовала в Свердловской области

Медики советуют в обязательном порядке привиться от гриппа, зимняя эпидемия которого на Урале уже не за горами.

Свердловский Минздрав получил 1,3 миллиона доз вакцины от гриппа, которые будут распределены по лечебным заведениям в течение нескольких дней, сообщает региональный департамент информационной политики. На фоне эпидемии коронавируса медики особенно рекомендуют сделать профилактическую прививку от вируса гриппа и тем самым минимизировать риск заболевания сразу двумя опасными инфекциями. Между прививками от гриппа и COVID-19 должно пройти не менее месяца. Медики планируют к 1 ноября 2021 года привить против гриппа не менее 65% жителей региона, на 90% будут привиты дети старше 3 лет, ученики школ и студенты. Напомним, Минобразования РФ выпустило рекомендации для педагогов и преподавателей пройти добровольную вакцинацию от коронавируса. Педагогам рекомендовано пройти вакцинацию от Covid-19

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