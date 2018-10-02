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700 тысяч рублей выделено в Нижнем Тагиле на валку деревьев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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700 тысяч рублей выделено в Нижнем Тагиле на валку деревьев

Сегодня, 16:15Здоровье и экологияЮлия СувороваФото: 100rona.com
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