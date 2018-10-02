700 тысяч рублей выделено в Нижнем Тагиле на валку деревьев
Сегодня, 16:15Здоровье и экологияЮлия СувороваФото: 100rona.com
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В Нижнем Тагиле выделено 700 тыс. рублей на кронирование и валку деревьев.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле ведется поиск подрядчика по кронированию и валке деревьев. Данные о поиске исполнителя по контракту размещены на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
Согласно техзаданию, исполнитель должен вырубить и кронировать деревья по адресам ул. Жуковского, ул. Нижняя Черепанова (территория д/с «Маячок»), на ул. Комунны в районе дома №125 до дома №130, на ул. Черных (территория д/с «Солнышко»).
Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил безопасности и трудовой дисциплины.
Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента подписания контракта.
Прием заявок завершится 4 октября, итоги аукциона станут известны 8 октября.
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