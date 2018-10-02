Почти 13 млн рублей будут выделены на защиту лесов в Свердловской области

На реализацию государственной программы «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» из регионального бюджета будут выделены 12,932 млн рублей.

В 2018 году регион получит 9,332 млн рублей, которые будут направлены Уральской базой авиационной охраны лесов на покупку 15 новых видеокамер с прозрачным всепогодным куполом, экрана видеостены и беспилотника для обнаружения сложных лесных пожаров, на которые не распространяется обзор видеокамер.

В общую сумму также войдут затраты на благоустройство Шарташского лесопарка.