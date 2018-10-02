Почти 13 млн рублей будут выделены на защиту лесов в Свердловской области
Сегодня, 18:00Здоровье и экология
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Областной бюджет выделит 12,932 млн рублей на реализацию государственной программы «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года».
На реализацию государственной программы «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» из регионального бюджета будут выделены 12,932 млн рублей.
В 2018 году регион получит 9,332 млн рублей, которые будут направлены Уральской базой авиационной охраны лесов на покупку 15 новых видеокамер с прозрачным всепогодным куполом, экрана видеостены и беспилотника для обнаружения сложных лесных пожаров, на которые не распространяется обзор видеокамер.
В общую сумму также войдут затраты на благоустройство Шарташского лесопарка.
Остальные средства направят на обеспечение и содержание системы видеонаблюдения в 2018, 2019 и 2020 годах, информирует «Областная газета».
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