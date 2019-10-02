В Нижнем Тагиле в Metro обнаружены нарушения норм СанПиНа

В частности, в молоке «Ирбитское» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, не соблюдались соки хранения кофе в капсулах Nespress, а колбаса «Докторская» ИП Черкашин не соответствовала ГОСТу и массовой доли жира, заявленной на этикетке. Нарушения были выявлены в ходе плановой проверки Роспотребнадзора. В адрес юридических и должностных лиц вынесены предписания об устранении нарушений.

В магазине «Монетка» на Уральском проспекте, 40 в ходе проверки в третьем квартале этого года обнаружен некачественный сыр, супермаркет получил штраф в размере 100 тысяч рублей. «Нижнетагильская птицефабрика» оштрафована на 41 тысячу рублей за множественные повторные нарушения санитарного законодательства. Там должным образом не дезинфицировались помещения, а у работников были сделаны не все прививки.