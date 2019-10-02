В Нижнем Тагиле заканчивается проектирование мусоросортировочного комплекса
Сегодня, 17:33Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Проектирование мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле завершится в середине октября. После согласования с администрацией города документы направят на госэкспертизу, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Комплекс по мусоропереработке, на котором предполагается обрабатывать не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, включает в себя сортировку на семь фракций вторсырья, а также цех компостирования. Он позволит отправлять на вторичную переработку более 40% отходов.
Глава города Владислав Пинаев отметил важность формирования комплексной систему по обращению с ТКО.
Появление современного мусоросортировочного комплекса и нового полигона в Нижнем Тагиле – это обязательное условие для успешного решения экологических проблем нашего города. Реализуя данный проект одними из первых в регионе, мы в ближайшем будущем выйдем на новый уровень в области обращения с ТКО в нашем городе,подчеркнул мэр.
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