В Нижнем Тагиле заканчивается проектирование мусоросортировочного комплекса

Комплекс по мусоропереработке, на котором предполагается обрабатывать не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, включает в себя сортировку на семь фракций вторсырья, а также цех компостирования. Он позволит отправлять на вторичную переработку более 40% отходов.