Нижний Тагил получил два новых автомобиля скорой помощи

В Нижнем Тагиле автопарк скорой медицинской помощи получил два новых автомобиля, сообщает пресс-служба администрации города.

Машины были закуплены в рамках национального проекта «Здравоохранение». Церемония вручения ключей прошла в Екатеринбурге на площадке госпиталя ветеранов войн. Автомобили выполнены на базе Ford Transit. Они предназначены для общепрофильных бригад медиков. В них имеются портативные аппараты ИВЛ, дефибрилляторы-мониторы, электрокариографы, ингаляторы, портативные пульсоксиметры, а также ГЛОНАСС и GPS. Планируется, что уже через несколько дней транспорт начнут использовать. Заместитель главного врача по медицинской части Галина Клевцова отметила, на данный момент автопарк соответствует нормативным требованиям. В общей сложности на балансе числится 38 автомобилей, а на линию ежедневно выходят 28. Еще 26 автомобилей были направлены в другие муниципалитеты - Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму, Первоуральск, Невьянск, Березовский, Серов, Талицу, Ревду, Ирбит, Красноуральск, Полевской, Кировград, Верхнюю Салду, Верхотурье, Арамиль, Карпинск и Пышму. Вручение ключей от машин Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, 6 сентября в Нижнем Тагиле Демидовская больница приобрела автомобиль скорой помощи за три миллиона рублей. Нижнем Тагиле Демидовская больница приобрела автомобиль скорой медицинской помощи за три миллиона рублей. Победителем аукциона стал единственный подавший заявку участник — ООО «Аларм-Сервис Озерки». Автомобиль оснащен мебелью для медицинских укладок, средств иммобилизации и перемещения пострадавших, тележкой-каталкой В-ТМТ, несколькими типами носилок. В Нижнем Тагиле Демидовская больница купила машину скорой за 3 млн рублей

