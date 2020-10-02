Нижний Тагил получил два новых автомобиля скорой помощи

Автомобили выполнены на базе Ford Transit. Они предназначены для общепрофильных бригад медиков. В них имеются портативные аппараты ИВЛ, дефибрилляторы-мониторы, электрокариографы, ингаляторы, портативные пульсоксиметры, а также ГЛОНАСС и GPS. Планируется, что уже через несколько дней транспорт начнут использовать.