Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области в выходные

В Свердловской области в предстоящие выходные ожидаются заморозки. В ночь на 4 октября температура воздуха составит -4 градуса, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС».

По данным синоптиков «бабье» лето продлится в Свердловской области только до субботы. Уже с 3 октября температура составит от +4 до +14 градусов. Местами в регионе ожидаются дожди. В следующие дни станет еще прохладнее. В Нижнем Тагиле в субботу, 3 октября, ночью ожидается температура +8 градусов. Днем потеплеет до +12. Уже к вечеру похолодает до +5. В ночь на 4 октября ожидается температура ноль градусов. Днем немного потеплеет до +6. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, в выходные антициклон уступит давлению арктического фронта, под влиянием которого в регионе пройдут небольшие дожди и похолодает.

