Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области в выходные

Сегодня, 10:21Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области в предстоящие выходные ожидаются заморозки. В ночь на 4 октября температура воздуха составит -4 градуса, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС».

По данным синоптиков «бабье» лето продлится в Свердловской области только до субботы. Уже с 3 октября температура составит от +4 до +14 градусов. Местами в регионе ожидаются дожди. В следующие дни станет еще прохладнее.

В Нижнем Тагиле в субботу, 3 октября, ночью ожидается температура +8 градусов. Днем потеплеет до +12. Уже к вечеру похолодает до +5.

В ночь на 4 октября ожидается температура ноль градусов. Днем немного потеплеет до +6.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, в выходные антициклон уступит давлению арктического фронта, под влиянием которого в регионе пройдут небольшие дожди и похолодает.

Stories:
Нижний Тагил
Свердловская областьпогодаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы