Снова рост: в Свердловской области за сутки выявили 164 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 9 412 человек, которые заболели коронавирусом. Случаи зарегистрированы в 85 регионах страны. Общее количество зафиксированных случаев достигло 1 194 643. Число выписанных пациентов возросло до 970 296 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано 6 054 жителя России. За время пандемии от коронавируса умерли 21 077 россиян, 186 из них за минувшие сутки.