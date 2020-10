Снова рост: в Свердловской области за сутки выявили 164 случая коронавируса

С 1 по 2 октября в Свердловской области зафиксировано 164 случая COVID-19, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии выявлено 29 475 заболевших жителей. Состояние 100 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 45 из них находятся на аппаратах ИВЛ. По выздоровлению из больниц выписано 89 пациентов, общее число составило 21 967 человек. За минувшие сутки оперштаб зафиксировал два летальных случая, всего от коронавируса в Сведловской области скончались 607 человек. За последние сутки в России выявлено 9 412 человек, которые заболели коронавирусом. Случаи зарегистрированы в 85 регионах страны. Общее количество зафиксированных случаев достигло 1 194 643. Число выписанных пациентов возросло до 970 296 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано 6 054 жителя России. За время пандемии от коронавируса умерли 21 077 россиян, 186 из них за минувшие сутки.

