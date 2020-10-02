В Нижнем Тагиле пока не ждут поступления вакцины от коронавируса

Там очень серьезная технология по доставке. Нужен рефрижератор для города — холодильник с постоянной температурой -24 градуса. Я так думаю, у нас пока такой возможности нет. Вот, сейчас решается вопрос. […] Требуется место, где есть возможность хранения. После того, как вакцину достают из холодильника, ее надо в течение получаса разморозить и тут же поставить, то есть больше она не сможет просуществовать. Пока это процесс технологически достаточно быстрый, рассказал TagilCity.ru эпидемиолог инфекционной больницы Сергей Бахтурин.