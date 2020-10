В Нижнем Тагиле пока не ждут поступления вакцины от коронавируса

В Свердловской области стартовала вакцинация от коронавируса. В Нижнем Тагиле вакцина пока отсутствует, и когда именно она появится - неизвестно.

Первая партия вакцины поступила в Свердловскую область в конце сентября. Минздрав заказывал тысячу доз. Однако пришло в результате всего около сотни. Глава региона Евгений Куйвашев заявил, что в ближайшее время область получит 3,7 тысячи доз вакцины. Вакцина от коронавируса поступает во все регионы гораздо более ограниченными партиями. Эту прививку нужно ставить в два этапа с трехнедельным перерывом. В первую очередь вакцинацию пройдут медики, которые работают с коронавирусными пациентами,написал Куйвашев на своей странице в Instagram. Кроме того, он заявил о своем желании поставить прививку. Евгений Куйвашев призвал свердловчан поставить прививки от гриппа Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что, в первую очередь, вакцина пройдет клинические испытания. Для добровольцев прививка бесплатная, однако им придется написать заявление о согласии на процедуру, постоянно консультироваться с врачом и сдавать анализы. Работа в данном направлении уже стартовала. В первую очередь в группы набирают медработников. Это не значит, что все вакцины 100% пойдут именно на медработников, тем не менее основная масса — да. Особенно те, кто находится в «красной» зоне, те, кто работает в амбулаторном звене и имеет риски заражения, и те, кто работает в скорой помощи,говорит Креков. Первыми испытателями вакцины в регионе стали главный хирург Екатеринбурга Алексей Столин и заведующая приемным отделением Верхнепышминской городской больницы Лидия Лодочникова. Через три недели добровольцы должны будут поставить прививку повторно, так как вакцина является двухфазовой. Вакцину также испытали Павел Креков и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. В общей сложности, по данным на 1 октября, прививки поставили 30 человек. Photo: pixabay.com Заявил о желании поставить прививку от коронавируса и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. С точки зрения прививок от коронавируса — работа начинается. Я думаю, что привьюсь в ближайшее время сам. Как только у меня пройдет необходимый месяц с момента прививки от гриппа. Расцениваю это, как свою задачу, потому что горожанам нужно показать, что прививки не опасны, заявил мэр. Не против сделать это и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В пресс-службе администрации города сообщили, что он планирует поставить прививку, как только вакцина поступит в больницы. Как только к нам поступит вакцина станет понятно, кто будет вакцинироваться, где, в каких поликлиниках. Глава города примет решение о вакцинации. Этот вопрос мы обсуждали в администрации, все относятся более-менее нормально, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе. Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин тоже не исключает возможность, что поставит прививку от коронавируса. Сначала я планирую привиться от гриппа, так как не успел. А уже потом, если будет такая возможность, поставлю прививку от коронавируса, рассказал TagilCity.ru депутат. Photo: pixabay.com Директор центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев выразил недоверие к новой вакцине. Я пока ставить не планирую. Я вообще настороженно отношусь ко всему новому. Не хотелось бы быть в первых рядах, высказал свое мнение Сергей Федореев. Несмотря на то, что 1 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что с октября 2020 года вакцинация от коронавируса станет массовой, в Нижнем Тагиле этой «массовости» нет. Журналист TagilCity.ru пытался выяснить, где в городе можно поставить прививку от коронавируса. В частных клиниках такая возможность отсутствует по причине того, что соответствующие кабинеты не оборудованы. Надежда оставалась на государственные поликлиники. Однако в них вакцина не поступила и в ближайшее время не ожидается. Получается, что на данный момент поставить прививку от коронавируса в Нижнем Тагиле невозможно. Там очень серьезная технология по доставке. Нужен рефрижератор для города — холодильник с постоянной температурой -24 градуса. Я так думаю, у нас пока такой возможности нет. Вот, сейчас решается вопрос. […] Требуется место, где есть возможность хранения. После того, как вакцину достают из холодильника, ее надо в течение получаса разморозить и тут же поставить, то есть больше она не сможет просуществовать. Пока это процесс технологически достаточно быстрый, рассказал TagilCity.ru эпидемиолог инфекционной больницы Сергей Бахтурин. Photo: pixabay.com Он отметил, что в городе на данный момент изыскиваются резервы. Возможно, подключат администрацию города, Роспотребнадзор и так далее. Может, возьмут в лизинг этот рефрижератор, чтобы доставить вакцину. Пока, по крайней мере как я слышал из СМИ, только в Екатеринбург привезли, но не очень большую партию,говорит Сергей Бахтурин. Соответственно, несмотря на старт массовой вакцинации населения от коронавируса, в Нижнем Тагиле сейчас возможность поставить прививку отсутствует.

