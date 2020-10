За последние сутки в России выявлено 9 412 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.

С начала пандемии количество зафиксированных случаев увеличилось до 1 194 643 человек. Из больниц по выздоровлению выписано 6 054 пациента, общее число достигло 970 296 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 186 летальных случая, за время пандемии от COVID-19 скончались 21 077 россиян.

