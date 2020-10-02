В Тагиле откроют центр для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью

В Тагиле откроют центр для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Сегодня, 17:21Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Демидовской больнице отделение кардиологии начнет лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью, пишет «Тагильский рабочий».

Кардиологическое отделение полностью отремонтируют, поставят новое медицинское оборудование и систему вентиляции. Реорганизация будет произведена согласно федеральному проекту «Здравоохранение».

Это значимое событие. Больные с хронической сердечной недостаточностью получат современные диагностику и лечение, рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

В Свердловской области предполагается открыть 12 центров для лечения пациентов с ХСН.

Напомним, в сентябре в Демидовской больнице Нижнего Тагила завершился ремонт отделения реанимации.

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