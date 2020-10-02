В Тагиле откроют центр для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Кардиологическое отделение полностью отремонтируют, поставят новое медицинское оборудование и систему вентиляции. Реорганизация будет произведена согласно федеральному проекту «Здравоохранение».
Это значимое событие. Больные с хронической сердечной недостаточностью получат современные диагностику и лечение, рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
В Свердловской области предполагается открыть 12 центров для лечения пациентов с ХСН.
Напомним, в сентябре в Демидовской больнице Нижнего Тагила завершился ремонт отделения реанимации.