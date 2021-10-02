Показатели по нолям: замеры воздуха на Новой Кушве в Нижнем Тагиле 2 октября

Показатели по нолям: замеры воздуха на Новой Кушве в Нижнем Тагиле 2 октября
Показатели по нолям: замеры воздуха на Новой Кушве в Нижнем Тагиле 2 октября
Сегодня, 19:47Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
2 октября в субботу ежедневные замеры воздуха в Нижнем Тагиле были сделаны на Новой Кушве в 12:40. По итогам 2-минутных замеров показатели пяти веществ-загрязнителей остались нулевыми.

По просьбе пользователей Instagram, прямая трансляция с замерами диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты и диоксида азота проводились между жилыми домами по улице Фестивальная в районе остановки 365 километр. Ранее тагильчане жаловались на неприятные запахи в этом районе.

Пахнет на Новой Кушве, с самого утра дышать нечем, жалуется один из жителей Нижнего Тагила.

По результатам коротких замеров при температуре воздуха +7 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду, значения всех веществ-загрязнителей остались по нолям.

Ежедневно в прямом эфире Instagram корреспондент TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
ЭкологияНижний ТагилЭксклюзив
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