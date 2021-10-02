Свердловские врачи не попали в список обязательной вакцинации от COVID-19

Свердловские врачи не попали в список обязательной вакцинации от COVID-19
Свердловские врачи не попали в список обязательной вакцинации от COVID-19
Сегодня, 14:12Здоровье и экологияФото: 1MI
Врачи Свердловской области не включены в список обязательной вакцинации от коронавируса. Власти заявили, что процент привитых медиков и так достаточно большой.

Медики вакцинированы на 86%. Мы не считаем необходимым вводить дополнительные меры, стимулирующие вакцинацию среди них, рассказал замгубернатора региона Павел Креков на брифинге.

Напомним, в Свердловской области введена обязательная вакцинация для работников сфер образования и обслуживания, а также чиновников. Первый компонент вакцины им необходимо поставить до 1 ноября 2021 года, а затем по графику второй. Нарушителям грозят наказания вплоть до отстранения от должности. Кроме того, в регионе будут вводиться «свободные от COVID-19» зоны, куда смогут попасть по QR-коду либо привитые граждане, либо люди с антителами.

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