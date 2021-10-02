Терапия на свежем воздухе: 25 лет отделению Психиатрической больницы в Тагиле

О симптомах, при которых следует обратить внимание на свое психологическое состояние и обратиться к специалисту, а возможно даже госпитализироваться, рассказала медицинский психолог Юлия Синявская.
От психологических проблем никто не застрахован, они могут появиться у каждого человека. Любое расстройство имеет свои критерии, любая болезнь развивается и ее необходимо лечить, иначе это может привести к тяжелым депрессивным эпизодам. У пациентов теряется интерес к жизни, расстраиваются отношения с близкими. Задача специалиста — сохранить социальную функцию человека, страдающего каким-либо расстройством,считает медицинский психолог Юлия Синявская.
В группе TagilCity.ru ВКонтакте подписчики дискутируют о необходимости посещения психологов или психотерапевтов и делятся своим опытом взаимодействия с этими специалистами.
По предварительным результатам, треть участников опроса проголосовали за вариант «Мне нужна помощь, но я никогда не пойду к психологу». Больше пользователей выбрали вариант ответа «Обращался, мне помогли», лишь 15% людей, ответивших в опросе, что за ментальным здоровьем следить не нужно, а 13% обращавшихся к специалистам ответили, что это им не помогло. Опрос еще открыт для голосования, но можно уже сейчас сказать, что тема ментального здоровья для тагильчан — не табу.
Сейчас тема психологический помощи в обществе открыта, особенно в Нижнем Тагиле, благодаря тому, что 25 лет психотерапия развивается,заявляет психолог.
В 1996 году на базе Нижнетагильской психиатрической больницы был создан психиатрический кабинет, а после открылось психиатрическое отделение № 14. Сейчас созданы специализированная служба, психологическая лаборатория, а социально-реабилитационные работы с пациентами проводит специальная группа, направленная на индивидуальную реабилитацию. 15 июля 2021 года отделение № 14 Психиатрической больницы № 7 в Нижнем Тагиле отметило 25-летие.
Сначала отделение было не закончено, им занимались Вячеслав Мишарин — главный врач учреждения и Дмитрий Винокуров — психотерапевт,рассказала в беседе с TagilCity.ru медицинский психолог Юлия Синявская.
Главный врач больницы Вячеслав Мишарин рассказал редакции TagilCity.ru, что сейчас у медучреждения все в порядке с оснащением — оно своевременно и полностью обеспечивается медикаментами, а обслуживание медицинского оборудования осуществляется регулярно. Но не обходится и без проблем — как и в других медучреждениях, острее всего стоит именно кадровый вопрос:
Молодым специалистам предоставляются льготы, подъемные денежные выплаты, решается вопрос об обеспечении жильем, но несмотря на это в учреждении имеется дефицит врачей,пишет главврач.
Отделение № 14 расположено в поселке Черноисточинск. Территория больницы ограждена забором, за котором расположились сразу несколько корпусов, беседки и зона отдыха на берегу небольшого водоема. Здесь проходят лечение группы пациентов, в каждую из них входит порядка 15 человек.
В корпусах отделения узкие коридоры ведут от палат пациентов до комнат, где проводятся сеансы психотерапии. На стенах над уютными диванами висят картины, написанные тагильчанами, которые когда-то проходили здесь лечение. На досуге можно поиграть в шахматы, посмотреть телевизор или же выйти на прогулку и насладиться свежим воздухом.
Каждая комната для проведения сеансов психотерапии представляет собой небольшое помещение с хорошим освещением, доска для рисования маркерами и телевизор. А в кабинете индивидуального специалиста друг напротив друга расположены два кресла и между ними стол, на котором лежит упаковка с влажными салфетками.
Пациенты попадают сюда по направлению районных психотерапевтов. В первый день они проходят прием психолога, на котором выясняются темы, которые привели человека к состоянию депрессии и тревоги, а дальше мы работаем с этими темами, при необходимости может быть назначено медикаментозное лечение, делится психолог.
Тагильчанину Александру 33 года, он проходит лечение в отделении № 14 уже второй раз. Мужчина решился на такой шаг из-за потери самоконтроля: срывался на близких и родных, боялся причинить им вред, заявляет он.
Пандемия подкосила бизнес, у меня были семейные проблемы, я срывался даже на своих сотрудников. Тут меня научили, как выходить из тяжелой ситуации, как справляться с агрессией. Самым эффективным упражнением считаю холотропное дыхание,сообщил пациент в беседе с TagilCity.ru.
Специалисты связывают прирост обращений к психологам с большим количеством утрат родных и близких из-за эпидемии коронавируса. Напомним, ранее Юлия Синявская сообщала о росте психологических проблем у тагильчан из-за пандемии. Она стала причиной сокращения рабочих мест, что привело к финансовым проблемам и трудностям среди населения.
Уникальным методом терапии в стенах отделения эксперты называют групповую терапию — такое лечение заключается в применении взаимодействий между участниками группы и психотерапевтом в целях решения внутренних проблем.
Групповой процесс имеет свою динамику развития. Когда мы можем регулировать эту динамику, она становится целительной, потому что она побуждает человека включать свои собственные ресурсы и решать свои проблемы на глаз у других людей с участием психолога посредством взаимодействия с людьми и психообразовательной структуры, рассказала собеседница редакции.
Сейчас в больнице активно развиваются направления экзистенциальной психологии — метод терапии, целью которого является подведение пациента к осмыслению своей жизни. Задачи экзистенциальной терапии — это помощь человеку в изменении собственной жизни, не меняя его самого, направление мыслей пациента в нужное русло и мотивация к действиям.
История Психиатрической больницы № 7 — это не только история возникновения и становления психиатрической службы, но и история людей, потому что только люди могут созидать и воплощать в жизнь задуманное. Невозможно перечислить всех тех, кто посвятил значительную часть своей жизни больнице, низкий поклон им и благодарность за труд. Здоровья и долгих лет жизни, добавил Мишарин.