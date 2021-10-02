Терапия на свежем воздухе: 25 лет отделению Психиатрической больницы в Тагиле

По предварительным результатам, треть участников опроса проголосовали за вариант «Мне нужна помощь, но я никогда не пойду к психологу». Больше пользователей выбрали вариант ответа «Обращался, мне помогли», лишь 15% людей, ответивших в опросе, что за ментальным здоровьем следить не нужно, а 13% обращавшихся к специалистам ответили, что это им не помогло. Опрос еще открыт для голосования, но можно уже сейчас сказать, что тема ментального здоровья для тагильчан — не табу.