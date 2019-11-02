В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ пошла на спад

Наиболее прогрессивный результат отмечается среди детей.

За четыре дня, с 28 по 31 октября, зарегистрировано 6957 случаев заболеваний ОРВИ, что на 14,8% ниже аналогичного периода прошлой недели (8164 случая). Среди детей в целом отмечается снижение заболеваемости на 20,7%, сообщили в горздраве.

Несмотря на это, врачи все равно рекомендуют сделать прививку от гриппа жителям Екатеринбурга. Поставить ее бесплатно можно в поликлинике по месту жительства.