В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ пошла на спад
Сегодня, 15:54Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге за последние дни заболеваемость ОРВИ сократилась на 15%, сообщают специалисты Управления здравоохранения администрации города.
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Наиболее прогрессивный результат отмечается среди детей.
За четыре дня, с 28 по 31 октября, зарегистрировано 6957 случаев заболеваний ОРВИ, что на 14,8% ниже аналогичного периода прошлой недели (8164 случая). Среди детей в целом отмечается снижение заболеваемости на 20,7%, сообщили в горздраве.
Несмотря на это, врачи все равно рекомендуют сделать прививку от гриппа жителям Екатеринбурга. Поставить ее бесплатно можно в поликлинике по месту жительства.
В Нижнем Тагиле на данный момент наблюдается вспышка заболеваемости ОРВИ. Из-за этого школы закрываются на карантин и продлевают осенние каникулы.
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