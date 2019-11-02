Метеорологи пообещали россиянам холодную и малоснежную зиму

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовомсказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Он также добавил, что зима будет близка к привычным значениям, за исключением юга европейской территории России. Там возможен дефицит осадков. А в Таймыре из Западной Сибири их будет в избытке.

Метеоролог, объяснил, потому использовать слово «розовый» стоит с опаской. В 2017 году Вильфанд уже охарактеризовал так лето. Тогда он показал карты прогнозов на летние месяцы, где светло-красным цветом были обозначены зоны около или выше нормы. Позднее Вильфанду пришлось объяснять, что он имел ввиду, потому что лето в Москве было не таким теплым, как ожидалось.

Он также сообщил, что устойчивый снежный покров в Московской области установится в конце ноября.

Сейчас из-за дрейфа климата постоянный снежный покров — по климату — устанавливается в конце ноября. Но заранее утверждать в долгосрочном прогнозе, когда сформируется устойчивый снежный покров, невозможно, сказал Вильфанд.

Специалист объясняет, что прогнозировать осадки никогда нельзя точно. Эту проблему стараются решить ученые всего мира. Если температуру воздуха можно предсказать за 5-7 дней (до 9 дней к 2026 году), то с осадками дело обстоит сложнее, потому что они неравномерны и прогнозы можно давать не более чем за 3-4 суток.

На Ленинском идет ливень — на Соколе никто не верит и смеется, привел Вильфанд в пример разницу в погоде в районах столицы.