На Урале принимающий два города роддом перепрофилируют для работы с COVID-19

Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге снова закрыли роддом ГКБ № 40 из-за коронавируса. У одного из сотрудников больницы подозревается COVID-19. Как рассказали в оперативном штабе, роддом закрыт на плановую профилактику, которую и предполагалось провести в сентябре.