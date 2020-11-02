На Урале принимающий два города роддом перепрофилируют для работы с COVID-19

На Урале принимающий два города роддом перепрофилируют для работы с COVID-19

Сегодня, 19:27Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Среднеуральске здание родильного дома, которое также принимает женщин из Верхней Пышмы, перепрофилируют в инфекционный стационар для больных коронавирусом, сообщает ZNAK со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Отмечается, что дополнительно в стационаре планируют работать с пациентами из Екатеринбурга, имеющими пневмонию и тяжелую форму ОРВИ. На оказание помощи роженицам и беременным это не скажется.

В ближайшее время в Верхней Пышме ожидается появление собственного роддома, а на текущий момент пациентки из обоих городов будут направлены в Екатеринбург.

Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге снова закрыли роддом ГКБ № 40 из-за коронавируса. У одного из сотрудников больницы подозревается COVID-19. Как рассказали в оперативном штабе, роддом закрыт на плановую профилактику, которую и предполагалось провести в сентябре.

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