Уральские таксисты просят объяснить особенности установки защитных экранов

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в такси должны быть установлены защитные экраны между пассажирами и водителем. 30 октября в Екатеринбурге таксисты вышли на акцию протеста. К ним вышел министр транспорта и договорился о встрече. Позже представители парков такси пообщались с ним в правительственном здании. Было решено, что будет отведена неделя для урегулирования вопросов по установке защитного средства. После этого состоится еще одно совещание.