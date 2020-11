Уральские таксисты просят объяснить особенности установки защитных экранов

Общественный совет по развитию такси планирует написать обращение в ГИБДД России, чтобы разобраться в установке защитного экрана, сообщает ZNAK.

Данная тема поднималась на онлайн-встрече представителей правительств Свердловской, Челябинской и Курганской областей, агрегаторов такси, перевозчиков и общественников. Больше всего работников в сфере такси интересовало: является ли установка защитного экрана сменой конструкции автомобиля и необходимо ли согласовывать его установку с Госавтоинспекцией. Уполномоченная по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх прокомментировала ситуацию и, по ее мнению, нововведение с защитными экранами стоит регламентировать, как и предыдущие рекомендации Роспотребнадзора касательно обязательного ношения масок и дезинфекции поверхности после каждого клиента. По словам Артюх, Роспотребнадзору, ГИБДД и губернатору Свердловской области стоит пояснить, какие именно технические требования предъявляются к защитным экранам, будут ли компенсироваться расходы на их установку и защищают ли перегородки от COVID-19 на самом деле. Представитель Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко подчеркнул, что данные пункты будут включены в обращение к властям. Дополнительно он отметил, что существует риск ухода некоторых таксистов в «теневой сектор», если возникшие проблемы не будут устранены. Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в такси должны быть установлены защитные экраны между пассажирами и водителем. 30 октября в Екатеринбурге таксисты вышли на акцию протеста. К ним вышел министр транспорта и договорился о встрече. Позже представители парков такси пообщались с ним в правительственном здании. Было решено, что будет отведена неделя для урегулирования вопросов по установке защитного средства. После этого состоится еще одно совещание. Евгений Куйвашев объяснил зачем нужны перегородки в такси

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter