Уральские таксисты просят объяснить особенности установки защитных экранов

Уральские таксисты просят объяснить особенности установки защитных экранов

Вчера, 23:08Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Общественный совет по развитию такси планирует написать обращение в ГИБДД России, чтобы разобраться в установке защитного экрана, сообщает ZNAK.

Данная тема поднималась на онлайн-встрече представителей правительств Свердловской, Челябинской и Курганской областей, агрегаторов такси, перевозчиков и общественников.

Больше всего работников в сфере такси интересовало: является ли установка защитного экрана сменой конструкции автомобиля и необходимо ли согласовывать его установку с Госавтоинспекцией.

Уполномоченная по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх прокомментировала ситуацию и, по ее мнению, нововведение с защитными экранами стоит регламентировать, как и предыдущие рекомендации Роспотребнадзора касательно обязательного ношения масок и дезинфекции поверхности после каждого клиента.

По словам Артюх, Роспотребнадзору, ГИБДД и губернатору Свердловской области стоит пояснить, какие именно технические требования предъявляются к защитным экранам, будут ли компенсироваться расходы на их установку и защищают ли перегородки от COVID-19 на самом деле.

Представитель Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко подчеркнул, что данные пункты будут включены в обращение к властям. Дополнительно он отметил, что существует риск ухода некоторых таксистов в «теневой сектор», если возникшие проблемы не будут устранены.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в такси должны быть установлены защитные экраны между пассажирами и водителем. 30 октября в Екатеринбурге таксисты вышли на акцию протеста. К ним вышел министр транспорта и договорился о встрече. Позже представители парков такси пообщались с ним в правительственном здании. Было решено, что будет отведена неделя для урегулирования вопросов по установке защитного средства. После этого состоится еще одно совещание.

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