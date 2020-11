В Свердловской области выявлено 279 случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области зарегистрировали 279 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в регионе составляет 36 766 человек за весь период пандемии. Из больниц выписали 28 864 свердловчанина, из них 280 за прошедшие сутки. В тяжелом состоянии находятся 277 больных, из которых 158 подключены к аппаратам ИВЛ. Зарегистрировано 784 летальных случая за время эпидемии, из них семь за период с 1 по 2 ноября. В России выявлено 18 257 заболевших за минувшие сутки, выздоровели 10 360 больных. Общее число случаев коронавирусной инфекции составляет 1 655 038. Выписали из больниц 1 236 033 человека. 238 человек скончались от инфекции с 1 по 2 ноября, а в общей сложности от COVID-19 умерли 28 473 заразившихся.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter