В Свердловской области выявлено 279 случаев COVID-19 за сутки

В Свердловской области выявлено 279 случаев COVID-19 за сутки

Сегодня, 13:30Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области зарегистрировали 279 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в регионе составляет 36 766 человек за весь период пандемии. Из больниц выписали 28 864 свердловчанина, из них 280 за прошедшие сутки.

В тяжелом состоянии находятся 277 больных, из которых 158 подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано 784 летальных случая за время эпидемии, из них семь за период с 1 по 2 ноября.

В России выявлено 18 257 заболевших за минувшие сутки, выздоровели 10 360 больных.

Общее число случаев коронавирусной инфекции составляет 1 655 038. Выписали из больниц 1 236 033 человека.

238 человек скончались от инфекции с 1 по 2 ноября, а в общей сложности от COVID-19 умерли 28 473 заразившихся.

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